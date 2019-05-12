عاجل.. استشهاد مدنيان وثلاث إصابات في انفجار عبوة ناسفة وسط تعز

قالت مصادر محلية في تعز إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم الاحد ادت الى وقوع جرحى من المدنيين.

وذكرت المصادر أن العبوة وضعت بين اكوام القمامة امام مبنى المحافظة الموقت وسط المدينة مما أدى الى سقوط جرحى بينهم اثنين حالتهم حرجة.

وقالت مصادر "الخليج 365" أن انفجار العبوة اسفر عن استشهاد مدنيان وإصابة ثلاثة آخرين.

كما عثرت على عبوة اخرى في شارع جمال لم تنفجر اما مصرف اليمن والبحرين الشامل.