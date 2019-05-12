عدن .. صندوق النظافة يكرم العاملين المبرزين بمناسبة يوم العمال العالمي

نظم صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن، حفلاً تكريمياً للعمال المبرزين، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، تحت شعار "بكم وبعملكم يرتقي مجتمعكم".

وفي الحفل، قال محافظ محافظة عدن، أحمد سالم ربيع: إن عمال النظافة هم العمال الحقيقيون الذين يعملون ليل نهار بدون تذمر، وبمقابل أقل من جهودهم الكبيرة، ولهذا فهم يستحقون الكثير من التقدير.

وأشار ربيع إلى مخاطر العمل، والظروف الخطرة التي يمارس فيها عمال النظافة واجبهم، ويقدمون خدماتهم في ظل أوضاعٍ غير مستقرة، من المظاهرات وإطلاق الرصاص.

وكشف محافظ عدن عن رفع مبلغ إكرامية شهر رمضان المقدمة لعمال النظافة خلال شهر رمضان المبارك، من 20 ألف ريال إلى 35 ألف ريال، نظير ما يقدمونه من خدمات رغم الظروف الصعبة.

وطالب ربيع عمال النظافة وكافة العاملين في هذا الشأن بالابتعاد عن المماحكات، والعمل كفريق واحد لخدمة بيتنا الكبير مدينة عدن، والاستمرار بالعمل وتحدي قلة الإمكانيات وقسوة الظروف.

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من جانبه أشاد نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة، نبيل غانم، بجهود أصحاب "الوجوه السمراء"، من عمال النظافة، ممن يصنعون الحضارة والجمال في مدينة عدن، ويحمون بيئتها رغم شحة الإمكانيات.

وأشار غانم إلى الدعم السعودي والإماراتي بتوفير 24 آلية وسيارة متخصصة في النظافة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، وبجهود ومتابعة السلطة المحلية بعدن بقيادة محافظ المحافظة، مؤكداً أن تلك الآليات أنقذت منظومة النظافة بعدن، بعد أربع سنوات من المتابعة لتعويض ما تم نهبه خلال الحرب.

ولفت إلى أن حجم القمامة التي يتم تجميعها يومياً من مختلف نواحي مدينة عدن تبلغ نحو 800 طن، وهذه الكميات تزداد في شهر رمضان، ولهذا تم إعداد خطة خاصة تتناسب مع طبيعة الحياة في هذا الشهر.. وأثنى غانم على جهود عمال النظافة والتشجير ومنظمات المجتمع المدني وشباب الأحياء والحارات على مبادراتهم وحملاتهم، ولكل من وقف إلى جانب الصندوق.

فيما أشاد رئيس نقابة عمال النظافة، ثابت يحيى، بقرار المحافظ رفع إكرامية شهر رمضان للعاملين، تجاوباً مع مطالب عمال الصندوق.. مؤكداً مضي النقابة في المطالبة بالحقوق المشروعة لمنتسبيها، في مقابل تحسين العمل والنظافة في مدينة عدن.

وشهد الحفل عروضاً فنية معبرة، تحاكي معاناة عامل النظافة، بسبب قلة الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المجتمع، واختتم بتوزيع شهادات التكريم على العاملين المبرزين.