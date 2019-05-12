اليد العليا تنظم أمسية رمضانية توعوية بمخرجات الحوار الوطني في البيضاء

نظم مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار بالشراكة مع مبادرة اليد العليا أمسية رمضانية للتوعية بمخرجات الحوار الوطني، اليوم، في محافظة البيضاء.

وناقشت الأمسية التي حضرها 21 مشاركا من التربويين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية والعسكرية، تعريفاً عاماً حول مخرجات الحوار وقرارته ومسودة الدستور الجديد،والنصوص التي تضمن الحقوق الخاصة بالفئات المستضعفة والمهمشة وضمانات تمكينها و تسخير طاقاتها فــي نهضــة البلاد فــي شتى المجــلات.

وركزت الأمسية على القرارات والموجهات الخاصة بالحقوق والحريات والقرارات التي تضمن التزام الدولة بكفالة كافة الحقوق السياســية و الاجتماعيــة والثقافيـة والمدنيـة لجميع المواطنين دون تمييـز.