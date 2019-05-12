نظم مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار بالشراكة مع مبادرة اليد العليا أمسية رمضانية للتوعية بمخرجات الحوار الوطني، اليوم، في محافظة البيضاء.
وناقشت الأمسية التي حضرها 21 مشاركا من التربويين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية والعسكرية، تعريفاً عاماً حول مخرجات الحوار وقرارته ومسودة الدستور الجديد،والنصوص التي تضمن الحقوق الخاصة بالفئات المستضعفة والمهمشة وضمانات تمكينها و تسخير طاقاتها فــي نهضــة البلاد فــي شتى المجــلات.
وركزت الأمسية على القرارات والموجهات الخاصة بالحقوق والحريات والقرارات التي تضمن التزام الدولة بكفالة كافة الحقوق السياســية و الاجتماعيــة والثقافيـة والمدنيـة لجميع المواطنين دون تمييـز.
كانت هذه تفاصيل خبر اليد العليا تنظم أمسية رمضانية توعوية بمخرجات الحوار الوطني في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.