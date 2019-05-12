نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الشيخ محسن بن علي بن معيلي

في اتصالاً هاتفياً عزى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الشيخ ذياب بن محسن بن معيلي عزاه وإخوانه في وفاة والدهم الشيخ محسن بن علي بن معيلي أحد الوجاهات البارزة بمحافظة مأرب.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ومساعيه الخيرة في حل مشاكل الناس.

وقال نائب الرئيس: "إن مأرب واليمن فقدت برحيل الشيخ محسن بن معيلي أحد وجاهاتها الاجتماعية وأحد الذين اتسموا بالحكمة والمواقف الوطنية المشرفة".

وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ولأبناء عبيدة ولمحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

