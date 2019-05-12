شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان... تغيير مفاجئ لاسعا صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ...مباشر الان من محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهدت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد استقرارا نسبيا في السوق المحلية. وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار الامريكي بلغ 508 ريال للشراء ، فيما يباع بسعر 513 ريال .

واضافوا ان سعر صرف الريال السعودي بلغ اليوم 133 ريال للشراء ويباع بزيادة ريال .

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