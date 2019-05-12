شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان اليمني علي الحجوري يخرج عن صمته ويكشف ‘‘كواليس اعتقاله’’ في السعودية ويدلي بهذا الاعتراف الخطير .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدث الفنان اليمني علي الحجوري المعروف بجعفر عن واقعة اعتقاله في السجون السعودية.

واعتقل الحجوري لاكثر من شهرين.

وكتب الحجوري منشورا مطولا عن واقعة الاعتقال هذه وقال: "

عـــــدنا...

كل عام وانتم بخير وشهركم مبارك

•من البديهي والواجب ..

ان على الضيف ان يحترم قواعد وقوانين المضيف،

وعليه ...

فإن الواجب على كل مغترب في اي بلدٍ كان ان يكون نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بقوانين البلد المستضيفة له..

ومنذ دخولي للمملكة العربية السعودية

وانا ابذل الجهد لأن اكون مثالاً يحتذى به امام اخواني المغتربين وهذا اقل مايمكن فعله كشكر لهم لاستضافتهم ايانا اثناء فترة الحرب وتسهيل سبل العيش لنا ولاسرنا وكنت كذلك وسأستمر ...

ولكن بسبب وشاية من (يمني) بتقديمه شكوى ضدي حول مااكتب في صفحتي هذه واستجابة لهذه الشكوى تم ايقافي على ذمة التحقيق شهرين ونصف عشت فيها تجربة جميلة !!

اتمنى الا تتكرر ..

(حاولت فيها ان اصنع من الليمون شراباً حلواً)

• خلوت فيها بنفسي وتعرفت عليها اكثر ،!!

•اكتشفت فيها اهمية وجوداصدقاء حقيقين في حياتنا واكتشفت ان الكثير من الاصدقاء حولي كانوا شخصيات كرتونية(ثري دي)

اما الحقيقين ومن يُربط بهم الراس لم اتأكد من صدق اخوتهم إلا في هذه المحنة والعجيب في الامر ان بعضهم لم اعرفه إلاعبر العالم الافتراضي وبصراحة (صْدمت لقلتهم) فهم لايتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة لكن قيمتهم في قلبي يجاوز البشر الذين سكنوا هذه الارض!!((فلاتغتروا بكثرة الاصدقاء))

• وان من اعظم الثمار التي جنيتها خلال هذه الفترة عمل مراجعات فكرية وشرعية لكثير من القضايا والامور..

•ومما اضحكني وانا خلف القضبان قراءتي لعددكبير من المنشورات التي تتحدث وتحلل مشكلتي وتناقش الاسباب والمسببات وكلها عارية عن الصحة

هذا غيرمقاطع الفيديوا والتي كان يعنونون لها..

(المقطع الذي بسببه سُجن الحجوري!!)

وجميعها تحليلات لا اساس لها من الصحة وتغريدات خارج السرب!!

والهدف منها البحث عن اللايكات وازديادعدد المشاهدات (ولوعلى حساب سمعة اي انسان!!) المهم اللايكات والشير!!!

•اعتراف..!!

_الممثلين اليمنيين اومن يُطلق عليهم فنانين (وانا واحد منهم )ابعد الناس عن الفن والتمثيل وكل ما قمت به انا خلال الفترة الماضية(قبل الحرب) ممارسة( لهواية ) كانت. عنذي منذ الصغر وزدت تشجعت لما لقيت الزملاءيضحكوا(ويركزوا لنا) فاستطرفت نفسي وساقتني الاقدار

والوضع المادي (المطين بستين طينة !!)(الحراف)لبعض القنوات لنتفاجأ بعدفترة وجيزة اننا اصبحنا مشاهير ولنا متابعين وفانزات فشعرنا بنشوة الشهرة واصبحت الحياة حلوة ...

(وليل ياليل طول واستلف ليل ثاني....)

(استطراد..!!ا)

••وعلى ذكرالفن والفنانين وظاهرةنقادالمسلسلات اليمنية الرمضانية...

استغرب لمن ينتقد المسلسلات اليمنية هؤلاء شباب هواة قهروا الظروف واستطاعوا بهذه الاعمال تدبير مصروف محترم لرمضان والعيد وكمان ذوالقعدةولم يستسلموا لواقع الحرب رغم الظروف القاسية رغم المحن ..

وحتى لا اظلم زملائي ممن لديهم موهبة حقيقية(وبعدين يحلفواايمان مغلظة ماعاد يعطوا لي فرصة للمشاركةمعهم مستقبلاً،،،

بصراحة هناك فنانين اوبالأصح

(مشاريع فنانين )ينقصهم الدعم من اصحاب رؤوس الأموال لتأهليهم اكاديمياً .وفنياً وصحياً (فجزء كبير من الممثلين عندهم سوء تغذية ونقص في اليود وكُساح وبيموت اغلبهم في ريعان الشباب بسبب المرض واللي مش مصدق يتأمل اليوم فيهم (دعابة)))

امادور الحكومة الشرعية في هذا الامر فأتوقف عن ذكره حتى (لا أعرعر!!) ونجرح صومنا لمن لايستحق وماعليناإلا الدعاء لها(اوعليها) فهي في وضع صحي اكثر سوءاً !!!

لأن مرضى الضمائر يصعب اويستحال علاجهم..

نسأل الله ان يمن على ضمائرهم بالعافية او ان يبدلنا خيراً منهم ..

••وبحكم انني ممن لديهم هواية تضحيك الزملاء(الخُبرة)

وساقتهم الاقدار والظروف الصعبة لأصبح فنان!!

نعم اصبحت فنان بين عشية وضحاها وبدون سابق انذار ولادراسة اكاديمية ولاهم يحزنون وبعدين هي (ارزاق مش على البكارة)!!!

ولأن لدينا متابعين ويتأثرون بنا(سلباًاويجاباً)

ولأن اليمن والمنطقة تمر بمنعطف خطير

كما حدثنا بذلك (الريس)!!

ولأن الحياد في وقت الفتن خيانة عظمى

ولأننا جزء من هذا المجتمع ..

ولأن..ولأن...ولأن....

كان الواجب (الوطني والانساني )يحتم علينا ان نؤدي امانة الكلمة وان نواصل مسيرتنا (الفنية والاعلامية) في ترسيخ قيم

الحق ..

والخير..

والجمال..

ونجددالعهد معكم على ذلك ..

ونعاهدكم ان نفضح ونعرّي

كل متآمر على الوطن سواءاً

كان هذا الاخير من الداخل اومن الخارج

والا نتوقف عن #معركة_الوعي

التي بدأناها وسنستمر طالما مازلنا قادرين على التنفس

(فالهمة الصادقة تخبوا لكنها لاتنطفئ

وتمرض لكنها لاتموت... )،،،

وختاماً..

اشكر كل من وقف معي وساندني اثناء المشكلة بكلمة اومقطع فيديوا اومنشور اودعوة صادقة،،

وهناك مواقف من اشخاص سأظل مدين لهم ماحييت ..

وكنت اود ذكر هؤلاء الاصدقاء لكنني سأؤجل. ذلك لوقت آخر !!

ولاانسى ان ابعث بكلمات الشكروالوفاء والامتنان لأكثر شخص وقف معي في هذه المحنة وكان يتحرك في القضية بشكل يومي انه الاستاذ عبده الشوخي _مندوب الجالية اليمنية بجازان والله ان الكلمات تقف عاجزة عن شكر هذا الرجل.

والله الهادي إلى سواء السبيل...

اخوكم المحب علي الحجوري

