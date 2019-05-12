شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإماراتية: عمليات تخريبية تستهدف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان يوم الأحد أن أربع سفن تجارية تعرضت ”لعمليات تخريبية“ قرب المياه الإقليمية الإماراتية مضيفة أنه لم تقع خسائر بشرية.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات البيان في تغريدة على تويتر.
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