شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبد ربه منصور هادي يبعث برقية عزاء في وفاة الشيخ محسن بن معيلي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى حميد وعبدالهادي وذياب بن محسن بن معيلي واخوانهم وآل معيلي كافة عزاهم فيها بوفاة والدهم الشخصية الوطنية والاجتماعية الشيخ محسن بن علي بن معيلي.
وأشار رئيس الجمهورية الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء والتضحية..لافتاً الى مواقفه الإنسانية والاجتماعية وادواره المشهودة في اصلاح ذات البين.
وعبر فخامة الرئيس عن اصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
*سبأ
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