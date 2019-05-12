شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام..ولي العهد السعودي يصدر توجيهات عاجله جعلت كل المغتربيين اليمنيين يذرفون الدموع ويلعنون هادي والجنرال الاحمر وكل اركان الشرعية "التفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعلاج طفل يمني يعاني من ورم خبيث. وقال السفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر"، في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في "تويتر"، «إن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" وجه بمعالجة الطفل اليمني " رواف جابر آل عوفان؛ على حسابه الخاص». ويعاني الطفل اليمني ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه. وعبر العديد من اليمنيين عن سخطهم من الشرعية التي لا يعنيها امر اليمنيين لا من قريب ولا من بعيد فهم لم يتمكنو من انقاذ اليمنيين من قرار السعودة ولا اعفائهم من الرسوم

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