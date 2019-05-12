شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يقتل والدته طعنًا وسط الشارع في نهار رمضان (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتكب رجل في مصر جريمة بشعة تجاه والدته، بطعنها وقتلها في الشارع أمام المارة، وسط حالة من الذهول والدهشة التي انتابت أهل المنطقة.

في منطقة فيصل بالهرم، كانت الجريمة البشعة بقيام شاب بطعن والدته بالسكين في الشارع، ليقوم الأهالي بإخطار قسم شرطة الجيزة بالواقعة.

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وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، حيث تم التحفظ على الجثة التي ظلت في الشارع مغطاة بقطعة من القماش، وبجوارها أداة الجريمة، إلى أن تم الانتهاء من المعاينة.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم، حيث اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة؛ بسبب خلافات عائلية بينه وبين والدته، ونشوب مشادة بينهما، تطورت إلى قيامه بإحضار سكين المطبخ ومطاردتها، حتى قام بقتلها وسط الشارع.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، جثة المجني عليها للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن أسباب الوفاة، فيما قررت حبس المتهم على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات معه.