شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح مثير اشعل مواقع التواصل الاجتماعي ...نجل الملك سلمان يعلنها بكل صراحة "تربيتنا تربية حريم " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى سمو الأمير سلطان بن سلمان، عن أبيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ” حفظه الله ” ، أن الملك عبدالعزيز رحمه الله توفي وعمر والده 16 سنة، ثم تربى في كنف الملك فهد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” اللقاء من الصفر ” : الملك فهد كان محل والده وكان ينظم أمورهم ويحتويهم، وحينها تمنى والدي أن يكون عسكريًّا.

وأكد أن كثير من مناهضي الملك عبدالعزيز أصبحوا سفراءه ومستشاريه حيث عفى عنهم بعد ذلك وأكرمهم، موضحًا أن قصة تعيين أول وزير تعليم حيث أمر الدبَّاغ بتعليمهم وأنشأ أول مدرسة في الرياض، إثر تصريح الدباغ بأن قوم الحجاز قوم ” جهلة ” .

وأشار إلى أنه ووالده يفتخران بأنهم ” تربية حريم ” ، إذ قال والده منذ أيام: الحمد لله أن من ربتني حصة السديري.

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