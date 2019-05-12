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عائلة الرئيس السابق صالح تنشر صورة جديدة ونادره له لأول مره

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون ‏صورة نادرة للرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" نشرت لأول مرة وفقا لمتابعة صوت المغتربين.

 

 ويظهر في الصورة صالح وخلفه سِبطه "كنعان يحيى" - رحمهما الله -.

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وتعليقا على الصورة قال الكاتب سام الغباري: "هذه الصورة في منزله أعادت أشجان أيام المقيل، بحة صوته، عصاه الخيزران، صوته مدغمًا لقبي في نطقه "الغباري""

 

وأضاف: "يُشعرك أنك "صديقه الوحيد"، يهتم بك، ولولا حلفه المرذول مع الحوثي لكان قدّيسًا بلا أخطاء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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