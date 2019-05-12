شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مفاجئ للجيش الوطني على الحوثيين بصعدة والتحام جبهتي باقم والصفراء.. «تفاصيل + فيديو» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الجيش الوطني هجوم مباغت على الحوثيين اسفر عن التحام جبهتي باقم والصفراء،



وياتي الهجوم من اجل السيطرة على 40 كيلو بين الجبهتين، حيث انطلق الاتجاه الاول انطلق من جبال وعوع والضواري ووادي الثعابن حتى وصل إلى مزهر وما بعد مزهر باتجاه الصفراء.

والاتجاه الاخر بعد استيلاءه على سلسلة جبال الأسود وجبال غرة جبل عرف وآل مغرم وال حماقي وقرية الدحل والسل، حتى وصل إلى شرق باقم وشمال باقم.



والتقدم الاخير اسفر ايضا على تأمين مثلث باقم مجز الصفراء، وقطع خطوط الامداد للمليشيات وعزل عناصر الحوثيين في منطقة نقعة بالصفراء، عن العناصر المحاصرة في الأحياء الجنوبية لمركز مديرية باقم.



التحام الجبهات بين مديريتي باقم والصفراء، محور آزال اتجه من مديرية باقم شبة المحررة نحو وادي الشجاع، ولواء حرب واحد اتجه من منطقة الرزامي في مديرية الصفراء نحو وادي الشجاع.

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