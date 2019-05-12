"العوبثاني" يكشف لــ "الخليج 365" أسباب أزمة الغاز بحضرموت.. ويطرح الحلول

كشف الناشط الحضرمي عبدالله العوبثاني " لليمن العربي"، أن أزمة الغاز بحضرموت، بسبب عدم إرسال المخصص الكامل لحضرموت من قبل المؤسسة اليمنية للغاز.

وحول حل أزمة الغاز قال العبوثاني ""لليمن العربي" ، بأن الحل.. فهناك حل مرحلي بإلزام الإدارة العامة لمؤسسة الغاز بإرسال مخصص حضرموت كامل.

وأضاف العوبثاني أن هناك حل إستراتيجي بإنشاء منشأة لتوفير الغاز المنزلي بالإستفادة من الغاز المصاحب للنفط الذي يحرق وهو يقدر بعشرات الملايين من الأقدام المكعبة من الغاز يوميا، والذي سيغطي إحتياج حضرموت والمحافظات الأخرئ ، مؤكداً هذا بحسب كلام من خبراء تقنيين في هذا المجال.

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وأضاف العوبثاني، بأن الرئيس عبدربه منصور هادي قد وجه أثناء زيارته لحضرموت قبل سنتين لإدارة بترومسيلة أن تنزل مناقصة دولية لإنشاء منشاءات غازية لتوفير الغاز المنزلي وعدم إهدار الغاز المصاحب الذي يتم حرقه في حقول نفط حضرموت التي تديرها الشركة الوطنية بترومسيلة، ولكن هذا المشروع لم يرئ النور مثله مثل توجيهات الرئيس للشركة بإنشاء محطة كهرباء لساحل حضرموت بقدرة 100ميجاوات إلا أن إدارة الشركة أنشاءت محطة في عدن ولم تنفذ محطة ساحل حضرموت ليتعذب سكان ساحل حضرموت جراء إنقطاعات الكهرباء في الصيف الحار.

وأشار العوبثاني بأن السكان في مختلف المناطق بحضرموت يقفون في طوابير للحصول على دبة الغاز وبعضهم لا يجدها فيذهب للبحث عن الحطب ليوقده لأجل إنجاح غذاء أسرته ، مؤكداً أن إدارة بترومسيلة لا تريد تنفيذ توجيهات الرئيس هادي التي ستنهي الأزمات وستوجد إيرادات وزيادة في دخل الدولة.