معهد أبحاث فلكي: رمضان هذا العام 29 يوم فقط

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية“ بمصر، اليوم الأحد، أن رمضان هذا العام 2019 سيكون 29 يومًا بناء على الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وذكر جاد القاضي رئيس المعهد في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط“، إن الحسابات الفلكية كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1440 ستكون 29 يومًا.

وأضاف أن قمر رمضان وقع في لحظة التربيع الأول فجر اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة و12 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وأشار إلى أن فترة التربيع الأول، هي وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار ثنائي العينية أو تلسكوب صغير، حيث يظهر نصف القمر مضيئًا ونصفه الآخر مظلمًا، كما أن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانبين المضيء والمظلم نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.