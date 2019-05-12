استعدادات لمد خط بحري بديل لنقل نفط إلى منطقة خلف الساحلية بالمكلا

وصلت مساء امس السبت إلى مستودعات شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت مكونات مشروع بناء خط النقل البحري للمنشآت النفطية التابعة للشركة بمنطقة خلف الساحلية في المكلا.

وقال الدكتور خالد سلمان العكبري، مدير عام فرع الشركة بساحل حضرموت، أن اربع قاطرات تحمل مكونات بناء الخط البحري الجديد لمنشآت الخزن الاستراتيجي، وصلت إلى مستودعات الشركة وهي تحمل على متنها ما يقارب الـ 600 متر من الأنابيب الخاصة بنقل المشتقات النفطية، بالإضافة إلى المحابس والتوصيلات اللازمة لتمديدات تغيير مسار الخط البحري من خزانات الشركة إلى رصيف ميناء المكلا .

وأضاف الدكتور العكبري أن وصول هذه المعدات سيشكل الخطوة الأولى في توجه قيادة فرع الشركة والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظة المحافظة، للبدء خلال الفترة القليلة القادمة في الشروع بعملية البناء الفعلي للخط البحري الجديد الناقل للمحروقات والمشتقات النفطية، بعد أن كان المحافظ البحسني قد وضع حجر الأساس للمشروع في أواخر الشهر الماضي. موضحا أن هذا المشروع الاستراتيجي، سيُمكنُ السفن والبواخر من تفريغ شُحناتها النفطية إلى خزانات الخزن الاستراتيجي بالمنشآت النفطية المملوكة للشركة، بشكلاً أسرع وأكبر مما هو عليه الآن.

وأشاد مدير عام فرع شركة النفط بالساحل بالجهود التي بذلها العقيد ركن عمر البكري، مدير العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية، في تأمين ومتابعة سير القاطرات منذ دخولها البلاد عبر منفذ شحن الحدودي من سلطنة عمان وحتى وصولها مستودعات الشركة في المكلا. هذا ويأتي وصول هذه المعدات من أنابيب الخط البحري العائم، تنفيذاً لمناقصة رسمية عامة كان فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت قد أعلن عنها في مارس الماضي، وهي المناقصة التي كانت قد فازت بها مؤسسة الفيحاء للتجارة.