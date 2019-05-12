الكثيري يفتتح العيادات الرمضانية في مديرية سيئون

دشن رئيس جامعة سيئون د محمد الكثيري اليوم الاحد افتتاح العيادات الرمضانية المجانية التي تنظمها الجامعة بالتنسيق والتعاون مع المركز الصحي بمنطقة الغرفة في مديرية سيئون ومصنع رفا فارما بسيئون .
وطبقا لوكالة سبا فإنه ستقدم العيادات الرمضانية المجانية أدوية مجانية مقدمة من مصنع رفا فارما وسيقوم أطباء إختصاصيون في مختلف التخصصات الطبية على مدى الفترة الممتدة إلى الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري بمعاينة ومعالجة الحالات المرضية بحسب تخصصاتهم الطبية.
وأوضح رئيس جامعة سيئون، أن إقامة هذه العيادات يأتي تجسيدا لأهداف الجامعة الإستراتيجية لخدمة المجتمع.
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