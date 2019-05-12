إنتحار شاب في منطقة "دارس" بمديرية بني الحارث شمال العاصمة "صنعاء"

أقدم شاب، على شنق نفسه، صباح أمس السبت، في منطقة دارس بمديرية "بني الحارث"، شمال العاصمة "صنعاء".

وبحسب مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، فإن شاب يدعى "مثنى"، من أبناء محافظة "صعدة" أقدم صباح أمس السبت على شنق نفسة في حمامات مسجد سوق العاصمة التجاري، بمنطقة دارس في مديرية "بني الحارث" بصنعاء.

وأوضحت المصادر أن الشاب "مثنى" كان يسكن في شارع المطار، بصنعاء، وهو نازح من محافظة "صعدة" متزوج وله ثلاثة أطفال، واقدم على شنق نفسه، وكان بحوزته هاتفين ومبلغ مالي.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي الشاب تحدثوا أنه كان قد حاول الانتحار في وقت سابق، واضافوا أنه كان قد بدأ يعاني من اطراب نفسي منذ فترة قصيرة.

وكانت قد تزايدت حالة الانتحار، في الآونة الأخيرة بشكل كبير، خصوصًا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ويرجع السبب في ذلك إلى الحالة المتردية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.

