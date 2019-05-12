مصرع ضابط برتبة عميد موال للمليشيا بنيران الجيش شمال الضالع

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة بإسناد من طيران التحالف العربي ، مساء السبت محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في مدينة قعطبة التابعة لمحافظة الضالع.

وشهدت مدينة قعطبة معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وتكبدت مليشيا جماعة الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

وأوضحت مصادر محلية إن خسائر في الأرواح تتصاعد في صفوف المليشيات ، جراء محاولات التسلل الفاشلة إلى داخل المدينة.

وشهدت المعارك تبادل الطرفان القصف الصاروخي، بعد أن قصفت المليشيات بدون إجراء أي احتياطات أو احتراز لحماية المدنيين وممتلكاتهم.

ويأتي هذا بعد ساعات من مصرع القيادي الحوثي، مجاهد علي الشاهري، ويحمل رتبة عميد وتم تكليفه بقيادة لواء عسكري.

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كما لقي القيادي علي عبدالله الحوثي المدعو أبو الحسنين وهو أحد قيادات المليشيات الحوثية الميدانية وكان يقود القوة المتسللة باتجاه السجن المركزي في قعطبة قبل يومين.

وكان الجيش الوطني قد استهدف طقماً لمليشيا الحوثي بصاروخ موجه في جبهة مريس، وطهر مواقع الشبكة شمال ‎قعطبة ومقتل وجرح عدد من مليشيات الحوثي.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي فجر السبت مبنى المؤسسة الاقتصادية اليمنية في قعطبة.

وقال مصدر محلي:ان طيران التحالف العربي قصف مبنى المؤسسة الاقتصادية بمدينة قعطبة والذي اتخذت منه المليشيات مركزا للعمليات العسكرية.