المدرسة الياقوتية بزبيد... معلم تاريخي شاهد على حضاره عليمية "صورة"

تتميز مدينة زبيد بمحافظة الحديدة بالمعالم التاريخية التي تسجد الحضارة اليمنية الاسلامية.

من بين تلك المعالم مدرسة الياقوتية وهي نسبة إلى المرأة اليمنية "جهة الطواشي اختيار الدين ياقوت، وهي زوج السلطات المجاهد علي بن داوود الرسولي.

واشتهرت المعالم في زبيد بكثرة في عهد الدولة الرسولية التي حكم اكثر من ميئتين عام ازدهر فيها العلم والفقة والعلوم الانسانية.

وكانت زوجة السلطان الرسولي قد أنشات هذه المدارسة في عدن وزبيد في القرن السابع الهجري وقد أخذت دلالات على أن هذه المدارس كانت عنواناً واضحاً لازدهار التجارة والثقافة والتعليم الذي شهدته اليمن في عهد الدولتين الأيوبية والرسولية.

ولقد شيدت الأميرة الياقوتية مدارس مماثلة في اليمن منها المدرسة الياقوتية بزبيد غربي الخان المجاهدين والمدرسة الياقوتية في رباط البريهي في ذي سفال والمدرسة الياقوتية في مدينة حيس ولقد أوقفت الأميرة الياقوتية بعض الأراضي لصالح المدرسة الياقوتية في عدن وحظيت هذه المدرسة برعاية وعناية من الأميرة ، كما حظيت المدارس الأخرى لرعايتها وعنايتها أيضاً.