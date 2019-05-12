قيادي في الإنتقالي يستعرض خسائر الميليشيات في الضالع

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تنتحر على بوابة الجنوب .. مشيراً إلى أن الميليشيات فقد أكثر عدد من مقاتليه في الضالع .

وأضاف في منشور له بالفيسبوك، أنه تم أسر اكبر عدد من كبار قادته ومقاتليه في الضالع .. مؤكداً أن الذي استدرج الحوثي إلى الضالع أراد إظهار ضعفه وانهيار عزيمة مقاتليه ونفاذ مخزونه العسكري ويريد أن يكشف للعالم قوة القيادة الجنوبية سياسيا وعسكريا في الانتقالي والقائد عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك وتاثيرهما على القوة العسكرية للحزام الامني والوحدات والتشكيلات التي تسطر ملاحم البطولة بكل شجاعة وحرفية عسكرية .

وأشار إلى صدق تقرير مجموعة الأزمات الدولية الاخير عندما قال بعد زيارة رئيس المجموعة إلى عدن قبل شهرين برئاسة روب ميلي " الجنوب سيستعيد دولته بالسلم او بالحرب " .

وأكد شطارة أن الضالع هي عنوان النصر لكل الجنوب وجبهاته الاخرى أن تطاول كائن من كان على مشروع شعب الجنوب او أقترب وحاول فتح جبهات لن تكون الا مقبرة لجنوده ومشاريعه الوهمية.