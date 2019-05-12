البحسني يدشن نظام خدمة المستفيدين الالكتروني بالهيئة العامة للأراضي بساحل حضرموت

دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم نظام خدمة المستفيدين الالكتروني بمكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت ضمن خطة حضرموت للتحول الرقمي وبتنفيذ من قبل شركة سمارت فيجن وتمويل السلطة المحلية بالمحافظة.

وقال محافظ حضرموت لدى تدشين النظام بأن هذا المشروع سيتيح للمواطن سهولة الإستخدام والمتابعة والتحديث لمتابعاتهم مع الموظفين، وسهولة متابعة الطلبات والتحديثات الحاصلة عليها للمواطن من صاحب الطلب، ووصول اشعارات فورية بأي تحديث يحصل على الطلب المقدم بحيث تصل مباشرة إلى جوال صاحب الطلب، وأرشفة كافة الطلبات ومرفقاتها بصورة تضمن حفظ واستعادة البيانات في أي لحظة ومتى ما دعت الضرورة لذلك.

ووجه محافظ حضرموت الجهات المعنية في مشروع نظام خدمة المستفيدين الالكتروني وهيئة العقار بتنفيذ حملة إعلامية لتعريف المواطنين بعمل البرنامج وطريقة استخدامه ليتسنى للمواطنين إمكانية التواصل عبره بكل يسر وسلاسة.

كما أوضح مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت الدكتور عادل المعلم والمدير التنفيذي لمشروع قواعد البيانات الرقمية بمحافظة حضرموت المهندس علي باطاهر، بأن المشروع يستهدف تحويل المعاملة من معاملة ورقية الى معاملة إلكترونية وحفظ الملفات بشكل إلكتروني حتى يسهل الوصول إليها عند الحاجة وفي اي وقت كان، مع وجود تطبيق يعمل على الهاتف يُمكّن المتقدم من متابعة طلبه ومعاملته بشكل متواصل مع وجود نظام تنبيه يعمل على إرسال رسائل نصية (sms) تقوم بإعلام المواطن في حال تحرك ملفه في دورة الإجراءات ومسار موقعه الحالي بالمكتب او في حال طلب حضوره إلى المكتب لاي غرض او استفسار .

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مشيران الى أن النظام يهدف إلى البدء في التحول الرقمي للعمل داخل دوائر ومرافق الدولة، وتنظيم العمل داخل دوائر ومرافق الدولة وفق آليات واستراتيجيات محددة، وسهولة الوصول إلى أي معلومة متى مادعت الضرورة لذلك، وتسهيل عمل الجهات الرقابية بواسطة التقارير والاحصائيات حول نسب العمل والإنجاز داخل هذه الدوائر.

كما أوضحا بأن هذا البرنامج الرقمي الذي تم تدشينه في العقار سيعمل بصورة تجريبية في الوقت الحالي، وهو أحد أنظمة بوابة "واصل" للخدمات الإلكترونية، وسيتم تنفيذه كذلك في مؤسسة كهرباء ساحل ووادي حضرموت وميناء المكلا ومؤسسة المياه والصرف الصحي ومكتب وزارة الخدمة المدنية.

حضر التدشين عضو مجلس إدارة المشروع الدكتور محمد بامطرف وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بساحل حضرموت.