عادات رمضانية حضرمية.. الصييمة

الصييمة من العادات الحضرمية الرمضانية، تترد كثيرا عند الأطفال.
وهذه العادة الرمضانية المكلاوية يبدأ الأستعداد لها من آخر شهر شعبان حيث يقوم الأولاد والبنات باختيار مساحة تحت أحد البيوت وتحديدها بالحجارة على شكل مستطيل حوالي مترين في متر تكفي لجلوسنا فيها.
ونقوم بجلب (الحصلة ) من البحر وهي حصى صغيرة يتم وضعها في المساحة المحددة وفي داخل نفس هذه المساحة يتم تحديد مساحة صغيرة ركنية نضع فيها الكثيب وهي مخصصة لوضع زمزميات الماء والقفف ( و مفردها قفة وهي مصنوعة من سعف النخيل ) التي يحفظ فيها الأكل وبجانبها الملاعق والأوعية الصغيرة التي تخصص للفتيت أو مانسميها (كتاتير ومفردها كتّورة ) بتشديد التاء.. ويتم المحافظة على هذه المساحة حتي آخر يوم من رمضان حيث نقوم بإزالتها من مكانها.
وتبدأ فعالية الصييمة مع أول عصرية من رمضان وتنتهي بآخر عصرية فيه، حيث يجتمع الأطفال من الأخوان والأقارب والجيران بثيابهم الجديدة الجميلة وكل مجموعة في مكانها الذي اختارته وتكون أكبر البنات مسؤولة عن الباقيين .
وتتزين حارات المكلا بهذه التجمعات الطفولية ، وفي الجلسة ينشد الجميع أهزوجة الصييمة حتى آذان المغرب.
وتقول كلماتها:
يا ماه صييمة
هاتي لقيمة
من البريمة
يامغرب إذن
قل الله أكبر
والبريمة تبربر
والتنينير يعلق يعلق
غاسي غاسي
ودهن رأسي
زهرة بنت حميشاني
خمير حالي
يابلي يابليلة طلع طلع بايأذن
يابلي يابليلة طلع طلع بايإذن
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