جمال مُحسن يُجيب.. كيف نحمى صحفيي اليمن ؟ (فيديو)

وأضاف مُحسن، أن هناك صحفيين اختفوا قسرياً، على مدار السنوات الماضية، دون أن يعلم أحد عنهم شئ، وهذا مؤشر مُرعب بالنسبة لجموع الصحفيين، مُشيراً إلى أن الأعداد لم تصل عند العشرون صحفياً فقط.
ولفت رئيس تحرير موقع الخليج 365، إلى أن هناك انتهاكات إنسانية تُرتكب ضد صحفيو اليمن، دون تدخل لنقابة الصحفيين، فعلى سبيل المثال أكرم الوليدى وهيثم حميد قدموا للمحاكمة وهم يعانوا فى الوقت الحالى من أمراض مُزمنة، فضلاً عن وجود حالات معروفة لصحفيين أُصيبوا بالشلل، مُتلفظاً "لو نظرنا إلى الاختفاء القسرى للصحفيين.. سنجد رقم مُرعب".
ووجه مُحسن حديثه إلى نقابة الصحفيين، مُطالباً بضرورة توفير حياة كريمة لجموع الصحفيين وأُسرهم، خاصة أنهم تعرضوا لكم كبير من الإيذاءات الجسدية والنفسية فى سبيل نشر الحقائق والدفاع عن الدولة، لافتاً إلى ضرورة إعداد ملف كامل يحوى جميع أسماء الصحفيين، ودراسته فى أسرع وقت، لتقديم كافة سبل الدعم لهم.
واستكمل رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن المنظمات الدولية تراخت ومنظمات العفو الدولة تتحدث عن أشخاص بعينهم، دون النظر إلى الآخرين، لافتاً إلى أن هناك صحفيين ابتعدوا عن الصحافة خوفاً من عدم وجود حماية.
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