البحسني يطلق حملة "زكاتكم حياة لي" الـ10 لدعم مرضى السرطان

أطلق محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حملة "زكاتكم حياة لي" لدعم مرضى السرطان للسنة العاشرة على التوالي .

وعبر محافظ حضرموت عن سعادته بتدشين الحملة التي تهدف الى مساعدة شريحة مرضى السرطان في حضرموت والمحافظات المجاورة، داعياً التجار ورجال المال والأعمال لدعم الحملة، وزيارة المركز الوطني لعلاج الأورام بمستشفى إبن سيناء للإطلاع عن كثب على أوضاع المرضى ومعاناتهم بسبب هذا المرض الخبيث.

وأعلن محافظ حضرموت عن تبرع السلطة المحلية بالمحافظة بمليون ريال يمني لدعم الحملة.

بدورهما اكد المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" الدكتور وليد البطاطي وعضو مجلس أمناء المؤسسة الدكتور عبدالقادر بايزيد، في حفل التدشين الذي اقيم اليوم بالمكلا ، على أهمية الحملة ودورها في مساعدة مرضى السرطان وتوفير العلاجات اللازمة لهم، لافتين إلى ان للحملة مدلولات كبيرة لمساعدة المرضى في هذا الشهر الفضيل ورفد المؤسسة بمبالغ للمساهمة في توفير العلاج الكيماوي والتشخيصي، داعين إلى الاسهام في مشروع الوقف الخيري للمرضى والذي يعد واحداً من أهم المشاريع الحيوية للمؤسسة.

حضر التدشين ، مدير المركز الوطني لعلاج الأورام الدكتور زكي صعنون، واعضاء مجلس أمناء المؤسسة الدكتور أبوبكر باعامر والدكتور ربيع بارباع وخالد بازفين .