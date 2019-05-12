مسام تنزع 6820 لغماً حوثياً في الأسبوع الـ2 من مايو

أكد مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت في الأسبوع الثاني من مايو(أيار) الجاري 1024 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما نُزع منذ بداية الشهر ولغاية 9 مايو(أيار) 6820 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة.

وقال إن "الفرق نزعت في الأسبوع ذاته 210 ألغام مضادة للدبابات، و27 لغماً مضاداً للأفراد، ونزع 781 ذخيرة غير منفجرة، و6 عبوات ناسفة"، حسب ما ذكر مكتب "مسام" الإعلامي اليوم الأحد.

وتابع أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع تمكنت منذ انطلاقته ولغاية يوم 9 مايو(أيار) الجاري، من نزع 70 ألفاً و539 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة.