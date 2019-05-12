بعد كل الإتفاقات الدولية.. مليشيات الحوثي تعود للحديدة مجددا

أعادت ميليشيات الحوثي الانتشار يوم أمس، بحضور أممي في موانئ الحديدة، لكنها عادت اليوم، مرة أخرى إلى مواقعها داخل الموانئ ضاربة بكل المعاهدات والإتفاقيات الدولية عرض الحائط.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، نية ميليشيات الحوثي الإرهابية تسليم موانئ الحديدة للحكومة الشرعية، بحضور مراقبين دوليين، أكد مسؤولون محليون أن عرض الحوثيين الانسحاب من موانئ الحديدة، "مسرحية ومراوغة لا يمكن القبول بها".

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، السبت، إن "عرض الميليشيا الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم الميليشيا ميناء الحديدة لعناصرها".

وأضاف "أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".

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وأكد الإرياني "نرحب بأي خطوة جادة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة"، إلا أنه حذر "من محاولات الميليشيا تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، قبل انعقاد جلسته القادمة، والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي".

من جانبه، قال محافظ محافظة الحديدة، الحسن علي الطاهر، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز"، إنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مؤكداً على أن "هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي".

وتابع "يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين، إلا أن ميليشيات الحوثي معروفة بأساليبها في المراوغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات".