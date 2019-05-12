كاميرا "الخليج 365" ترصد قطع سائقي شاحنات بصنعاء لشارعين

أقدم سائقو شاحنات في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، على قطع طريقين باتجاهين مختلفين.
وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن سائق إحدى الشاحنات قام بقطع شارعين في اتجاهين مختلفين مرتكباً مخالفة مرورية أعاقت الطريق أمام المركبات لدقائق.
والتقطت كاميرا "الخليج 365"، مخالفة سائق الشاحنة في منطقة الصافية بالقرب من السائلة على مقربة من مقر فرع شركة سبأفون للاتصالات.
ووقعت هذه المُخالفة أمام عناصر حوثية حيث لم يأبه السائق بوجود آلية عليها عناصر حوثية بالقرب من المكان الذي وقعت في المُخالفة.
وعبر سائقون عن غضبهم مما ارتكبه سائق الشاحنة من مخالفة انتشرت مؤخرا في صنعاء في ظل اهمال كبير لجانب المرور بسبب انقطاع المرتبات عن كافة قطاعات الدولة.
وسبق لناشطين أن تداولوا صوراً مشابهة لهذه المخالفات المرورية معبرين عن استهجانهم عن هذه المخالفات التي تعكس نظرة سيئة عن البلد.
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