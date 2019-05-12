جزيرة سقطرى تشهد تحركات اماراتية جديدة وسط صمت حكومة المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

كشفت مصادر اعلامية موالية للعدوان السعودي الامريكي عن وصول فريق خبراء أجانب في مجال الاستكشافات النفطية والمعدنية امس السبت 11 مايو 2019 م الى محافظة أرخبيل سقطرى.

واشارت المصادر الى أن الفريق وصل على متن سفينة إماراتية قادمة من أبوظبي دون علم السلطات المحلية او حكومة المرتزقة التي تدعي سيطرتها على الجزيرة.

وأكدت ذات المصادر، وجود شركات إماراتية تعمل في مجال الاصطياد البحري وأُخرى في مجال السياحة والآثار، تعمل في جميع مناطق جزر أرخبيل سقطرى، دون اَي تنسيق مع السلطة المحلية.

من جانب آخر أكد مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى ” أن الإمارات تسيطر على الميناء الرئيسي للمحافظة وكذلك المطار الرئيسي، رغم وجود قوات سعودية رمزية.. وأن إدارة الميناء والمطار تتم خارج سلطة المحافظة.

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وأكد المسئول- أن جميع مستلزمات المحافظة من المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء والأجهزة الإلكترونية، كلها تأتي من دبي ولا تخضع لإجراءات الجمارك اليمنية.

وحول صمت السلطة المحلية حيال ذلك، أكد المسئول في سلطة المحافظة- والذي طلب عدم الكشف عن هويته- بأن السلطة المحلية تلقت توجيهات من الفار هادي، بتلبية متطلبات ممثلي الإمارات في جزر أرخبيل سقطرى داعية اياهم الى الاكتفاء برصد المخالفات التي تقوم حكومة الإمارات بممارستها في الجزيرة..

إلى ذلك- وفِي نفس السياق- توقعت مصادر محلية في محافظة سقطرى وصول الدفعة الثانية- يومنا هذا السبت- من قوات الحزام الأمني المسماة ( النخبة السقطرية).

هذا وكانت قد وصلت- منتصف الأسبوع الماضي- الدفعة الأولى من قوات النخبة السقطرية التابعة للإمارات إلى محافظة أرخبيل سقطرى، لتكون النواة الأولى كقوات أمنية تتبع الامارات بشكل مباشر..