"جمال مُحسن" يٌفسر أسباب تراجع الحوثي وتبعات تحركاته الأخيرة

قال الدكتور جمال مٌحسن رئيس تحرير "الخليج 365"، إن الحوثيين عندما نفذت عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، وذلك بعد تسليم المواقع لعناصرها، جاء ذلك عندما وجدوا أنفسهم أمام المأزق مع انعقاد مجلس الأمن جاء انسحابهم.

وأضاف محسن خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية، بأن انسحاب الحوثي جاء أحادي الجانب،مؤكداً بأن الحكومة شعرت بأن هناك خداع من جانب الحوثي.

وأشار مٌحسن بأن هناك تبعتات حول الأحداث الأخيرة ، حيث سيتم تصدير تهريب الصادرات النفطية، من خلال تصدير النفط الإيراني، وتكوين ثروات كبيرة والتي حدثت بسبب الحرب، وهو ما حدث من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت مشهدا هزليا جديدا لعملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، وذلك بعد تسليم المواقع لعناصرها فيما يسمى قوات "خفر السواحل" وبحضور مراقبين دوليين، في عملية وصفت بأنها مسرحية، كتبت فصولها في طهران، الدولة الراعية للإرهاب والتي تعمل على إرباك خطوات السلام باليمن.