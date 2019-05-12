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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 12 مايو 2019م، وهي كالتالي: 

وصول مستلزمات مشروع بناء خط النقل البحري للمنشأت النفطية بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/387185

ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/387188

عدم استقرار أسعار الفواكه والخضروات في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/387189

مقتل حوثيين بينهم قيادي بارز شمالي الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/387191

تباين بأسعار الفواكه والخضروات في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/387193

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/387195

المذحجي: غريفث يكيِّف اتفاق السويد وفق متطلبات الحوثيين السياسية والأمنية
https://www.alyamanalaraby.com/387209

كاميرا "الخليج 365" في قلب عاصمة الدولة الأولى.. صور
https://www.alyamanalaraby.com/387212

اليماني: انسحاب الحوثي من الحديدة دون رقابة يهدم الجهود الدولية
https://www.alyamanalaraby.com/387220

اليماني عن الحوثيين: كيف يمكننا أن نثق بأنهم أصحاب قرار ولا تحركهم أصابع إيران؟
https://www.alyamanalaraby.com/387226

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وضاح الدبيس: أي انسحابات أحادية الجانب لا تعنينا
https://www.alyamanalaraby.com/387240

صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية سحار
https://www.alyamanalaraby.com/387241

تجارة السُبَح والكتيبات الدينية تحتل رواجاً كبيراً بصنعاء خلال رمضان
https://www.alyamanalaraby.com/387244

حجة.. إحباط محاولة تسلل حوثية إلى مواقع الشرعية في عبس
https://www.alyamanalaraby.com/387245

افتتاح مشروع الربط الكهربائي لمنطقة العقوبية وضواحيها بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/387247

توزيع 50 ألف رغيف خبز يومياً في الساحل الغربي بدعم إمارتي
https://www.alyamanalaraby.com/387249

الهلال الإماراتي يوزّع المير الرمضاني في مسورة
https://www.alyamanalaraby.com/387258

الجيش الوطني يحبط هجوم حوثي في صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/387271

إتلاف 2500 لغم حوثي في صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/387273

تدمير شاحنة وآلية حوثية شمال قعطبة بالضالع
https://www.alyamanalaraby.com/387275

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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