أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 12 مايو 2019م، وهي كالتالي: وصول مستلزمات مشروع بناء خط النقل البحري للمنشأت النفطية بحضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/387185 ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/387188 عدم استقرار أسعار الفواكه والخضروات في مأرب

https://www.alyamanalaraby. com/387189 مقتل حوثيين بينهم قيادي بارز شمالي الضالع

https://www.alyamanalaraby. com/387191 تباين بأسعار الفواكه والخضروات في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/387193 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/387195 المذحجي: غريفث يكيِّف اتفاق السويد وفق متطلبات الحوثيين السياسية والأمنية

https://www.alyamanalaraby. com/387209 كاميرا "الخليج 365" في قلب عاصمة الدولة السعودية الأولى.. صور

https://www.alyamanalaraby. com/387212 اليماني: انسحاب الحوثي من الحديدة دون رقابة يهدم الجهود الدولية

https://www.alyamanalaraby. com/387220 اليماني عن الحوثيين: كيف يمكننا أن نثق بأنهم أصحاب قرار ولا تحركهم أصابع إيران؟

https://www.alyamanalaraby. com/387226 Advertisements وضاح الدبيس: أي انسحابات أحادية الجانب لا تعنينا

https://www.alyamanalaraby. com/387240 صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية سحار

https://www.alyamanalaraby. com/387241 تجارة السُبَح والكتيبات الدينية تحتل رواجاً كبيراً بصنعاء خلال رمضان

https://www.alyamanalaraby. com/387244 حجة.. إحباط محاولة تسلل حوثية إلى مواقع الشرعية في عبس

https://www.alyamanalaraby. com/387245 افتتاح مشروع الربط الكهربائي لمنطقة العقوبية وضواحيها بحضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/387247 توزيع 50 ألف رغيف خبز يومياً في الساحل الغربي بدعم إمارتي

https://www.alyamanalaraby. com/387249 الهلال الإماراتي يوزّع المير الرمضاني في مسورة

https://www.alyamanalaraby. com/387258 الجيش الوطني يحبط هجوم حوثي في صعدة

https://www.alyamanalaraby. com/387271 إتلاف 2500 لغم حوثي في صعدة

https://www.alyamanalaraby. com/387273 تدمير شاحنة وآلية حوثية شمال قعطبة بالضالع

https://www.alyamanalaraby. com/387275

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