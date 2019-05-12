أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء
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عدم استقرار أسعار الفواكه والخضروات في مأرب
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مقتل حوثيين بينهم قيادي بارز شمالي الضالع
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