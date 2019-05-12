الجيش الوطني يحبط هجوم حوثي في صعدة

بإسناد من مدفعية التحالف العربي، أحبط الجيش اليمني في الساعات الأول من فجر اليوم الأحد، هجوماً حوثياً بمديرية الصفراء بصعدة.
وأفادت مصادر عسكرية، بأن الجيش مسنوداً بمدفعية التحالف العربي، أحبط هجوما للميليشيا الانقلابية في جبهة الرزامات، بمديرية الصفراء، بمحافظة صعدة، وفق ما نقل موقع "المشهد العربي"، اليوم الأحد.
وأضافت المصادر، أن المعارك أسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين.
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