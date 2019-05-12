حجة.. إحباط محاولة تسلل حوثية إلى مواقع الشرعية في عبس

أحبط قوات الجيش الوطني، أمس السبت، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية إلى مواقعها في محافظة حجة شمالي غرب البلاد، قتل وأسر على إثرها عدد من عناصر الميليشيا.

وحاولت عناصر الميليشيا الانقلابية التسلل إلى مواقع فقدت السيطرة عليها الأسبوع الماضي في منطقة بني حسن في مديرية عبس غربي حجة، حسبما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع.

وتمكن قوات الجيش من إحباط عملية التسلل بوابل كثيف من نيران أسلحتها المختلفة، وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار بعد أن تكبدت خسائر فادحة.

ويأتي هذا بعد أيام من استعادة قوات الجيش الوطني السيطرة على مناطق وقرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر القائم في بني حسن، وتطهيرها من الميليشيا الحوثية.