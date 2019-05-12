كاميرا "الخليج 365" في قلب عاصمة الدولة السعودية الأولى.. صور

الدرعية.. من أهم المناطق التاريخية والسياحية في المملكة العربية السعودية، فهي عاصمة الدولة السعودية الأولى، والتي منها انطلقت، واستمرت إلى أن اختار الإمام تركي بن عبد الله الرياض مقراً جديداً للحكم وذلك عام 1240 هـ (1824م).

تتمتع الدرعية التي نشأت على ضفاف وادي حنيفة وارتبطت به حضاريا، بمناظر آسرة، كما إنها من أهم نماذج الواحات في البيئات الصحراوية.

وتستقبل الدرعية، الواقعة على بعد 20 كيلو من العاصمة الرياض، مئات الزائرين بشكل يومي.

المناظر الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، تجذب الكثيرين لزيارتها وقضاء أوقات ممتعة بين وديانها وواحاتها وسدودها ومناظرها الأثرية.

وبحسب حديث زائرين لـ"الخليج 365" فإن المنطقة، وبرغم بعدها النسبي من العاصمة الرياض، والتي تتبعها إداريا، إلا أنها تستقبل، وبشكل دائم، مئات الزائرين من داخل المدينة.

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معلومات

محافظة الدرعية السعودية تقع على بعد 20كم عن العاصمة الرياض، وتشترك بحدود داخلية مع كلّ من محافظة حريملاء من الجهة الشمالية، ومع شعيب المغترة من الجهة الجنوبية، أما حدودها مع الرياض فتأتي من الشرق عبر طريق الملك خالد، وتحدها محافظة ضرماء من الجهة الغربية.

أما مساحة محافظة الدرعية فتمتد إلى أكثر من 2016كم²، وترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 1000م تقريباً، وإدارياً تابعة لمنطقة الرياض.

وتشير إحصائيات التعداد السكاني لعام 2016م إلى أنّ عدد سكان المحافظة قد تجاوز 100 ألف نسمة تقريباً.

وتنقسم محافظة الدرعية إدارياً إلى ستة مراكز إدارية وهي مركز العينة والجبيلة، ومركز المعمارية، ومركز سلطانة، ومركز سدوس، ومركز حزوى، ومركز بوضة، ويشار إلى أنّ المحافظة لا تضم سوى مدينة وهي الدرعية.

كاميرا "الخليج 365" قامت بجولة سريعة في الدرعية والتقطت هذه الصور: