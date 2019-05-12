المذحجي: غريفث يكيِّف اتفاق السويد وفق متطلبات الحوثيين السياسية والأمنية

قال مدير مركز صنعاء للدراسات والبحوث، ماجد المذحجي، إن جريفث يقوم بتكييف اتفاق استكهولوم وفق متطلبات الحوثيين السياسية والأمنية لكي يمضي بالاتفاق قدماً، في ظل رهان ضمني منه على الضعف السياسي للشرعية وكثافة الضغط البريطاني خلفه.

وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر، أنه لن يغير في هذا الأمر سوى شيئين: موقف أمريكي علني ضداً على ذلك، وقرار من الشرعية بوقف التعامل معه.

وتابع: هناك تباين أمريكي بريطاني في مقاربة ملف الحديدة، اتضح ذلك بالخلاف العلني حول النسخة البريطانية الأولى من القرار 2451، واضطر البريطانيون حينها لتخفيف نص القرار المتشدد.

وختم تغريدته بالقول: السؤال الان حول تفاعل امريكا مع التطورات الحالية، وهل سينعكس تشددها الحالي ضد إيران على ملفات حلفائها الاقليمين.