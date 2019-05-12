وصول مستلزمات مشروع بناء خط النقل البحري للمنشأت النفطية بحضرموت

شهدت محافظة حضرموت، مساء امس، وصول معدات ومكونات مشروع بناء خط النقل البحري للمنشأت النفطية التابعة لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت لمستودعات الشركة بمنطقة خلف الساحلية في المكلا.

وأكد الدكتور خالد سلمان العكبري، مدير عام فرع الشركة بساحل حضرموت، وصول 4 قاطرات تحمل مكونات بناء الخط البحري الجديد لمنشآت الخزن الاستراتيجي،إلى مستودعات الشركة، على متنها ما يقارب الـ 600 متر من الأنابيب الخاصة بنقل المشتقات النفطية، بالإضافة إلى المحابس والتوصيلات اللازمة لتمديدات تغيير مسار الخط البحري من خزانات الشركة إلى رصيف ميناء المكلا .

وأضاف العكبري، أن وصول هذه المعدات سيشكل الخطوة الأولى في توجه قيادة فرع الشركة والسلطة المحلية بالمحافظة ، للبدء خلال الفترة القليلة القادمة في الشروع بعملية البناء الفعلي للخط البحري الجديد الناقل للمحروقات والمشتقات النفطية، بعد أن كان المحافظ البحسني قد وضع حجر الأساس للمشروع في أواخر الشهر الماضي.

وأوضح، أن هذا المشروع الاستراتيجي، سيُمكنُ السفن والبواخر من تفريغ شُحناتها النفطية إلى خزانات الخزن الاستراتيجي بالمنشآت النفطية المملوكة للشركة، بشكل أسرع وأكبر مما هو عليه الآن.

وأشاد مدير عام فرع شركة النفط بالساح،ل بالجهود التي بذلها العقيد ركن عمر البكري، مدير العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية، في تأمين ومتابعة سير القاطرات منذ دخولها البلاد عبر منفذ شحن الحدودي من سلطنة عمان وحتى وصولها مستودعات الشركة في المكلا.