20 ألف مستفيد من حملة "إفطار صائم" الإماراتية في حضرموت

أعرب المستفيدون من حملة "إفطار صائم" عن شكرهم لدولة الإمارات لإطلاقها الحملة منذ بدء شهر رمضان المبارك في الأحياء الفقيرة والقرى النائية بمحافظة حضرموت.

وأشادوا بجهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي في مناطقهم التي تؤكد نهج العطاء المتأصل الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويسير عليه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتواصل مسيرة الخير داعمة الشقيق والصديق.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، حميد راشد الشامسي، أن أعمال الخير والعطاء ضمن حملة "إفطار صائم" ستتواصل على مدى الشهر الفضيل ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص.