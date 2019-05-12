أشار عميد الصحافة الكويتية أحمد الجارالله إلى أن الحوثيين ومن يمولهم الإيرانيون سيواجهون نفس ما واجهه الرئيس العراقي صدام حسين .
وقال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله إن الغباء الحوثي ظنوا أن العالم لن يكتشف الاعيبهم في قضية الانسحاب من الحديدة، مؤكداً أنهم فعلا أغبياء .
وبين أن ظهور الحوثيين بهذا الغباء في الحديدة جاء بطلب من مرشد إيران بأن يلعبوا هذه اللعبة، حيث قال :”يبدوا أن مرشد إيران طلب منهم أن يلعبوا هذه اللعبة”.
وأكد أحمد الجارالله أن حالة اليأس التي يعيشها الحوثيون والإيرانيون ستجعلهم يواجهون ما واجهه صدام حسين، حيث قال :”حالة اليأس التي يعيشها الحوثيون ومعهم مموليهم الايرانيون، حالة اليأس، سيواجهون ما واجهه صدام حسين”.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد الصحافة الكويتية: الحوثيون يسيرون على طريق صدام حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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