عميد الصحافة الكويتية: الحوثيون يسيرون على طريق صدام حسين

أشار عميد الصحافة الكويتية أحمد الجارالله إلى أن الحوثيين ومن يمولهم الإيرانيون سيواجهون نفس ما واجهه الرئيس العراقي صدام حسين .

وقال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله إن الغباء الحوثي ظنوا أن العالم لن يكتشف الاعيبهم في قضية الانسحاب من الحديدة، مؤكداً أنهم فعلا أغبياء .

وبين أن ظهور الحوثيين بهذا الغباء في الحديدة جاء بطلب من مرشد إيران بأن يلعبوا هذه اللعبة، حيث قال :”يبدوا أن مرشد إيران طلب منهم أن يلعبوا هذه اللعبة”.

وأكد أحمد الجارالله أن حالة اليأس التي يعيشها الحوثيون والإيرانيون ستجعلهم يواجهون ما واجهه صدام حسين، حيث قال :”حالة اليأس التي يعيشها الحوثيون ومعهم مموليهم الايرانيون، حالة اليأس، سيواجهون ما واجهه صدام حسين”.