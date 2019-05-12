الجيش ينجح في نزع ألغام صعدة

أتلفت قوات الجيش الوطني كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.
وأكد قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي في تصريحات صحافية " بأنهم أتلفوا 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها بعد أن تم نزعها من مناطق رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر عقب تحريرها".
وأشار العقيد السلفي “إلى إن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام إلا أنهم تمكنوا من الكشف عنها، وانتزاعها وتأمين الطرق والجبهات أمام الجيش الوطني والمدنيين".
ولفت إلى" أنه سبق وأن تم إتلاف 7 الآف لغم زرعتها الميليشيا في كل من البقع وصحراء الأجاشر خلال الثلاثة الأشهر الماضية”.
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