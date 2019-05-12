زواج سري بين توكل كرمان والجماعة الإرهابية لإستهداف المنطقة العربية

توكل كرمان الأسم الأبرز بين نساء الجماعة الإرهابية التي وقعت علي ورقة زواج سري مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان والداعمين لهما " تركيا ، قطر " .

مازالت علامات الإستفهام تحيط بالأسباب التي جعلتها تفوز بجائزة نوبل للسلام ، ومن رشحها للجائزة ، وما علاقتها الحقيقة بحزب الإخوان الإرهابي ، ولماذا تبنتها .

البداية كانت في عام 2011 حينما فوزنا ثلاث نساء بجائزة نوبل أثنين منهما من ليبريا وواحدة من اليمن ، الفائزة اليمنية توكل كرمان شخصية مثيرة للجدل ، التي ركبت موجة الشهرة .

أستغلت توكل الثورة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وصعدت في سماء الشهرة وتشدقت بكارتنصرة المرأة ، داعية للمساواة بين المرأة والرجل .

أجرت كرمان عدة لقاءات تلفزيونية لوسائل الإعلام الغربي ، التي كانت تستهدفها متعمدة الظهور فيها متحدثة باللغات الأجنبية ، وكأنها تخاطب شعب الغرب وليس العرب التي تنتمي إليهم .

هذة هي توكل كارمان المعروفة للجميع والتي إستغلتها الجماعة الإرهابية لقدرتها علي التلون والتحول وتغيير مواقفها هو ما جعلها تستحق بجدارة لقب حرباء الإخوان المتلونه.

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لكن هناك جانب أخر من القصة الذي لم يتطرف لها الإعلام ، فكارمان عضو في حزب الإصلاح اليمني الذي يعتبر فرع حزب الإخوان المسلمين الإرهابي العالمي " التنظيم الدولي للإخوان " ، ورئيس مجلس الشوري في هذا الحزب هو عبد المجيد الزنداني إرهابي مطلوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقتة الوطيدة بزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن .

بعد إستيلام توكل كرمان جائزة نوبل هرعت لزيارة يوسف القرضاوي مفتي الدم للحصول علي مباركتة ، وعبرت عن إعجابها بكتابة الدموي فقه الجهاد ، والمعلوم لدي الجميع من هو يوسف القرضاوي والمرتبط أسمة بإستغلال الدين للتدخل في الشئون الداخلية للدول وزعزعة إستقرارها .

وجة أمير قطر تميم بن حمد دعوه لتوكل كرمان إلي زيارة الدوحة للدعم وتمويل قناتها الإخبارية وكأنما قناة الجزيرة لم تعطي الإرهابيين حقهم الكافي لبث أفكارهم السامة .

تقيم توكل كرمان حالياً بالدوحة مع عائلتها في حين اليمن يواجة أزمة ، شقيقتها صفا كرمان تنعم بالعمل كمراسلة في الجزيرة ، وإستغلت صفا إمكانيات قناة الجزيرة الفاسدة للترويج لمزاعم حول دور أختها في الثورة اليمنية .

وخلال أحداث ثورة 30 يونية بمصر برز اسم توكل كرمان في دعم المعزول مرسي التي شبهتة بالرئيس الراحل نيلسون مانديلا ، في حين أن العالم أجمع أن الإخوان بمصر جماعة إرهابية .

ما تقوم به هذة الأفعة الخبيثة منافي للقيم الإنسانية ، وتواجه حملة دولية لوقف سمموها الممولة من تركيا وقطر بسحب جائزة نوبل للسلام منها بعدما أطلقت مؤسسة المرأة العربية حملة في العديد من المدن والعواصم العالمية لنزع الجائزة منها لخطورتها علي السلام والأستقرار والأمن في المنطقة .