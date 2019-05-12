وزير الإعلام يكشف تفاصيل مسرحية الحوثي وغريفيث في ميناء الحديدة

كشف وزير الاعلام معمر الارياني عن تفاصيل تسليم مليشيا الحوثي الانقلابية موانئ الحديدة لقيادات حوثية بملابس مدنيةتخت غطاء السلطة المحلية في المحافظة أو ما سمي مسرحية الحوثي الحوثي والمبعوث البريطاني مارتن غريفيث.

وقال وزير الاعلام بتصريحات اليوم إنه "في نسخة مكررة لمسرحية تسليم مليشيا الحوثي باللباس المدني ميناء الحديدة لعناصرها بالزي العسكري، ارتدى مشرف المليشيا الحوثيةالايرانية في مدينة الحديدة ابو علي الكحلاني اليوم ثياب مدنية وتسلم إلى جانب المدعو محمد قحيم والوشلي وعدد من قيادات المليشيا الميناء من عناصرهم المسلحة.

وأوضح الارياني أن المدعو أبو علي الكحلاني هو المرافق الشخصي لعبد الملك الحوثي والمسئول الأمني والعسكري الأول عن المليشيا الحوثية الانقلابية في مدينة الحديدة، كما هو المدعو محمد عياش قحيم والوشلي من قيادات المليشيا المتورطة في أعمال قتل وإرهاب واعتداءات على المواطنين في مدينة ومحافظة الحديدة.

واكد الارياني ان ما قامت به المليشيا الحوثية اليوم من مسرحية مكررة بتسليم ادارة الميناء لعناصرها (بزي مدني) يكشف عن استمرارها في التلاعب والتملص من تنفيذ بنود اتفاق السويد، ومحاولاتها الالتفاف على التفاهمات التي انجزتها اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار وشرعنة انقلابها عبر انتهاج سياسة التضليل والخداع.