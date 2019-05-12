التفاصيل الكاملة لنجاح الجيش في أسر عناصر ميلشات الحوثي

أسرت قوات الجيش اليمني سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس بحجة، شمال غربي اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية القول إن المواجهات أسفرت عن أسر سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران. وكان الجيش اليمني قد تمكن- مطلع الأسبوع الماضي- من فرض سيطرته على قرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر وقرية القائم بالمديرية.

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