لحظة الانسحاب.. هل تستبدل مليشيا الحوثى جنودها بآخرين ؟

فى يناير الماضي، انسحبت جماعة الحوثي من ميناء الحديدة، امتثالاً لقرارات دولية، لكنهم نفذوا خطتهم فى استبدال جنودهم بآخرين، وكأنها عملية تنقل للجنود، حيث رصدت الحكومة الشرعية وعدد من المراقبين قيام الحوثيين باستبدال مُسلحيهم بمسلحين تابعين لهم أيضاً، ولكن بلباس خفر السواحل، نظراً لعدم وجود مُشرفين على عملية الانسحاب.

قال عبد الحفيظ الحطامي، المراقب الميداني في الحديدة،، فى تصريحات صحفية، إن جماعة الحوثي ترفض عملية الانسحاب في وجود الحكومة الشرعية، ما يجعل الأمر يبدو وكأنه بالفعل "مسرحية".

وأشار المراقب الميدانى إلى أن الحوثيين رفضوا الإنسحاب وتنفيذ إعادة الإنتشار الأول والثاني أمام لوليس جارد، مبعوث الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وبالتالي هى تريد غطاء إعلامي أمام العالم ومجلس الأمن بأنها تسعى للسلام، وأنها عازمة على الانسحاب حتى من طرف واحد، من أجل إعطاء نفسها دفعة إعلامية، قبيل انعقاد الجلسة الإعتيادية لمجلس الأمن حول اليمن، خلال الأيام القادمة.



وتسائل الحطامى، عن نوايا قيادات الحوثية وإصرارهم على عدم تواجد مُشرفين لمتابعة عملية السلام، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يتكرر سيناريو استبدال عناصر المليشيا بعناصر أخرى تابعين لهم، والتنكر بأى لباس.

