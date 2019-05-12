معارك طاحنة في 3 جبهات قتال

شهدت ثلاث جبهات حرب في اليمن اليوم السبت ،قتالا عنيفا ، حققت فيه قوات الشرعية انتصارات عسكرية على الانقلابيين الحوثيين.

*تعز

في تعز لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، شمالي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

واندلعت المواجهات اثناء محاولة عناصر من المليشيا التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني، في جبهة وادي الزنوج، شمالي المدينة.

وأفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، واجبرت عناصرها على التراجع والفرار، بعد تكبدهم خسائر بشرية.

*الجوف

اما في الجوف (شرق اليمن) لقي ما لا يقل عن 15 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة حام بمحافظة الجوف.

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وقال عمليات اللواء 122 مشاه العقيد محمد درهم، إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة حام إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم ولاذت بالفرار بعد مقتل أكثر من 15 مسلحاً من عناصرها وجرح آخرين.

وأضاف درهم، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في ذات الجبهة، وتمكنت من تدمير عدد من العيارات والآليات القتالية وأسقطت عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

*حجة

والى محافظة حجة حيث قتل واصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية واسر سبعة اخرين اثناء محاولتهم التسلل الى مواقع قوات الجيش الوطني في حجة شمالي غرب البلاد.

وحاولت عناصر المليشيا الانقلابية التسلل الى مواقع فقدت السيطرة عليها الاسبوع الماضي في منطقة بني حسن في مديرية عبس غربي حجة.

واحبطت قوات الجيش عملية التسلل بوابل كثيف من نيران اسلحتها المختلفة واخبرت عناصر المليشيا على الفرار بعد ان تكبدت خسائر فادحة.

ويأتي هذا بعد ايام من استعادة قوات الجيش الوطني السيطرة على مناطق وقرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر القائم في بني حسن وتطهيرها من المليشيا الحوثية.