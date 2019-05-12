ألاعيب حوثية.. ما حقيقة إعلان الحوثيين الانسحاب من موانئ الحديدة ؟

ليست المرة الأولى، لإعلان قيادات مليشيا الحوثى الإنقلابية، عن الموافقة على الانسحاب من ثلاثة موانىء في الحديدة من جانب واحد، بالتوافق مع المنظمة الدولية، حيث ترى الحكومة الشرعية أن قرار المليشيا ليس إلا دعاية إعلامية، تسبق إجتماع مجلس الأمن.



من جانبه، وصف معمر الارياني، وزير الإعلام، ما يتم بأنه "مسرحية"، هدفها الأول والأخير تضليل المجتمع الدولي قبل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قال عبد الحفيظ الحطامي، الإعلامي والمراقب الميداني في الحديدة، نصاً خلال مداخلة هاتفية مع سبوتنيك، يبدو أن الأمم المتحدة وفق معلومات من داخل الحوثيين تُشارك في هذا الانسحاب الثالث بفريق أممي، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، حيث يتم من جانب واحد، وكان يفترض أن تطلب الأمم المتحدة من حكومة الرئيس هادي، إرسال فريق للإشراف على العملية، فقد سبق وانسحبت جماعة الحوثي من ميناء الحديدة في يناير الماضي، حيث استبدلوا مسلحيهم بمسلحين تابعين لهم أيضا، ولكن بلباس خفر السواحل. وأشار الحطامي، إلى أن الحوثيين رفضوا الإنسحاب وتنفيذ إعادة الإنتشار الأول والثاني أمام لوليس جارد، مبعوث الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وبالتالي هى تريد غطاء إعلامي أمام العالم ومجلس الأمن بأنها تسعى للسلام، وأنها عازمة على الانسحاب حتى من طرف واحد، من أجل إعطاء نفسها دفعة إعلامية، قبيل انعقاد الجلسة الإعتيادية لمجلس الأمن حول اليمن، خلال الأيام القادمة.