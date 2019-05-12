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مليشيا الحوثي تنهب كافة محتويات مستشفى السلام في قعطبة

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كشفت مصادر محلية ونشطاء عن قيام  مليشيا الحوثي بنهب كل محتويات مستشفى السلام بمدينة قعطبة في محافظة الضالع. 

وأوضح فواز عبدان وفقاً لما نقله المركز الإعلامي لمقاومة جبهة مريس دمت، أن الحوثيين بمجرد وصولهم الى اطراف مدينة قعطبة قاموا بإطلاق الرصاص على اقفال بوابة المستشفى وكسرها. 

وأضاف أنه عند تمكنا المليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران من دخولهم الى غرف المستشفى ونهب كل الاجهزة والمحتويات بمستشفى السلام.

مصادر محلية اكدت أن المليشيا قاموا بتحميل اجهزة ومحتويات المستشفى الى الاطقم ، وتوجهوا بها باتجاه الخط العام محافظة اب.

وتشهد قطعبة معارك عنيفة بين قوات المقاومة والجيش والحزام الأمني وبين المليشيات الحوثية التي حاول التسلل بأكثر من موقع وقتل العشرات من عناصرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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