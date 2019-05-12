جلهم أطفال ونساء.. ارتفاع ضحايا غارات العدوان على الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت منازل المواطنين في قعطبة بمحافظة الضالع امس السبت إلى 24 شهيدا وجريحا جلهم نساء وأطفال.

وأوضحت الوزارة في بيان أن غارات العدوان على منازل المواطنين في قعطبة أدت إلى استشهاد 6 أطفال وامرأة، وجرح 11 طفلا و5 نساء منهن واحدة حامل ورجل.

وحملت الوزارة قيادات دول العدوان بما فيها أمريكا وبريطانيا وكل من ورّد الأسلحة إلى التحالف تبعات جريمة قطعبة القانونية والإنسانية.

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كما استنكرت وزارة الصحة صمت الأمم المتحدة الذي ما زال مستمرا في سباته العميق منذ أربعة أعوام وشهرين تجاه جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.

وشددت على أن لنا الحق أن نرد على هذه الجريمة وأن نلاحق أئمة الجريمة في كل المحاكم والمحافل الدولية كون هذه الجريمة جريمة حرب بامتياز.

وفي وقت سابق تعرضت منازل المواطنين بمدينة قعطبة لقصف صاروخي ومدفعي من قبل المرتزقة ما تسبب في تدمير منزلين واستشهاد وإصابة 8 مواطنين جلهم أطفال.

وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم العدوان اليومية بحق اليمنيين منذ أربعة أعوام وسط صمت وتواطؤ دولي.