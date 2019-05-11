أحمد لملس يُعزي في وفاة الشخصية العدنية خالد وهبي

بعث أحمد حامد لملس، الأمين لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة لأسرة الفقيد خالد وهبي عقبة الملحق الثقافي لسفارة الجمهورية اليمنية في إثيوبيا الذي توفي صباح اليوم في إحدى مستشفيات العاصمة عدن بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وعبر لملس عن عميق حزنه وألمه وأساه، ومعبراً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد بالقول:"لقد كان الفقيد خالد وهبي عقبة أكثر من صديق وأكثر من أخ، لقد جمعتني به الكثير من المواقف الأخوية الصادقة، وبرحيله اليوم يكون الوطن وعدن الحبيبة قد خسرا أحد أبرز الرجال الأوفياء والمخلصين الذين افنوا جل عمرهم في خدمة عدن وأهلها وناسها الطيبين، لقد كان الفقيد رمزاً للعطاء وفعل الخير والعمل الدءوب متحلياً بسيرة عطرة طيبة بين أوساط المجتمع وبين كل من يعرفه و عايشه".

وأضاف لملس:" برحيل الشخصية العدنية القيادية، إبن عدن البار لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نبتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه ورفاقه وأصدقائه وزملائه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.