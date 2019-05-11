طواف: هذا هو هدف مسرحية غريفيث والحوثي في الحديدة

كشف السفير السابق لليمن لدى سوريا السياسي والدبلوماسي عبدالوهاب طواف عن الهدف مما وصف بأنه مسرحية مشتركة للمبعوث الاممي البريطاني مارتن غريفيث والحوثيين في الحديدة .

وقال طواف بتغريدة رصدها الخليج 365 مساء اليوم بحسابه: نجحت ميليشيا الحوثي بجر الجميع إلى التعاطي والإنشغال بعبث المراوغة والكذب والتدليس والتلاعب بالوقت وبمعاناة الناس ودمائهم.

وأضاف: ما يحدث في الحديدة مجرد قصة عبثية جديدة ستطيل معاناة الناس وستنهي أي أمل بتنفيذ إتفاق ستوكهولم. عبث يستهدف منح غريفيث فرصة حياة جديدة لمواصلة مسلسل "التفاؤل".

واعتبر طواف أن إيران تمكنت من إشعال الحرائق في بقاع كثيرة من العالم، إلا أنها فشلت في السيطرة على النيران لتمتد لاحقاً إلى جسدها.

وكان المبعوث الدولي ورئيس فريق الرقابة مايكل لوليسغارد اعلن خطوة غريبة بقبول مسرحية الحوثي بالانسحاب من موانئ الحديدة وتسلميها من مليشياته الى مليشياته.