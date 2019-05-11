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الفوج الرابع من معتمري المهرة يصل مطار الغيضة قادما من السعودية

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استقبلت يسرى خوار نائب مدير عام تنمية المرأة رئيس مبادرة فينا خير صباح أمس الجمعة بمطار الغيضة الدولي الفوج الرابع من معتمري محافظة المهرة قادما من الأراضي المقدسة  بعد نجاح رحلتهم  في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة  .

وذلك بدعم خاص قائد القوات المشتركة سمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز وبتنسيق ومتابعة من قيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت ومبادرة فينا خير وملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة .

وفي حفل الإستقبال عبر المعتمرون عن فرحتهم الغامرة بأداء مناسك العمرة مع بداية هذا الشهر الكريم ونجاح رحلتهم التي تميزت بتزامنها مع شهر رمضان المبارك ودعم واهتمام من قيادة القوات المشتركة والسلطة المحلية بالمحافظة .

وقدم المعتمرون الشكر والتقدير لسمو الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز ومحافظ المهرة ومبادرة "فينا خير" وملتقى المهرة وكل من ساهم في نجاح زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة وكان سببا في سعادتهم بأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل.

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